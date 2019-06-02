Bugünkü
Takvim

Fıstık yerine bezelye!

Fıstık yerine bezelye!
Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Başkanı İsa Gök, vatandaşların alışverişte dikkatli olmaları gerektiğini belirterek şu uyarılarda bulundu: "Merdiven altı işletmeler, tatlılarda fıstığı yerine bezelye ve yeşile boyanmış yer fıstığı, tereyağlı diye satılan baklava başta olmak üzere tatlılara tereyağı aroması ya da margarin, baklava şerbetlerinde pancar şekeri yerine bolca tatlandırıcı, ceviz yerine leblebi tozu, şeker yerine mısır şurubunu çok yaygın bir şekilde kullanmaktadır."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriFıstık yerine bezelye!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri