Fıstık yerine bezelye!

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Başkanı İsa Gök, vatandaşların alışverişte dikkatli olmaları gerektiğini belirterek şu uyarılarda bulundu: "Merdiven altı işletmeler, tatlılarda Antep fıstığı yerine bezelye ve yeşile boyanmış yer fıstığı, tereyağlı diye satılan baklava başta olmak üzere tatlılara tereyağı aroması ya da margarin, baklava şerbetlerinde pancar şekeri yerine bolca tatlandırıcı, ceviz yerine leblebi tozu, şeker yerine mısır şurubunu çok yaygın bir şekilde kullanmaktadır."
- Ekonomi
- 02.06.2019
- Gazete
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