İş dünyası buluştu

Türkiye'nin ilk yerli ve milli ekonomi kanalı aPara yeni bir projeye başladı. Ayda bir kez düzenlenecek 'Paranın Sohbetleri' etkinliği iş dünyasını buluşturacak. Etkinliğin ilk konuğu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Sunuculuğunu Şafak Tukle'nin yaptığı ve İstanbul'da basına kapalı gerçekleşen etkinlikte Albayrak, aPara Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde iş dünyasının sorularına cevap verdi. İnteraktif etkinliğe Cemal Kalyoncu, Ferit Şahenk, Ahmet Nazif Zorlu, Fuat Tosyalı, Nihat Özdemir, Hamdi Akın, Murat Özyeğin, Serhat Çeçen, Sani Şener, Mehmet Ali Akben, Muhiddin Gülal, Hüseyin Aydın, Adnan Bali, Osman Arslan, Abdi Serdar Üstünsalih, Hakan Ateş, Nezih Barut, Mehmet Büyükekşi, Mesut Toprak, Ziya Yılmaz, Alpaslan Baki Ertekin'in de aralarında olduğu çok sayıda iş insanı katıldı.
- Ekonomi
- 01.06.2019
- Gazete
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