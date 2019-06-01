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İş dünyası buluştu

İş dünyası buluştu
Türkiye'nin ilk yerli ve milli ekonomi kanalı aPara yeni bir projeye başladı. Ayda bir kez düzenlenecek 'Paranın Sohbetleri' etkinliği iş dünyasını buluşturacak. Etkinliğin ilk konuğu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Sunuculuğunu Şafak Tukle'nin yaptığı ve İstanbul'da basına kapalı gerçekleşen etkinlikte Albayrak, aPara Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde iş dünyasının sorularına cevap verdi. İnteraktif etkinliğe , , , Fuat Tosyalı, , , Murat Özyeğin, Serhat Çeçen, , Mehmet Ali Akben, Muhiddin Gülal, , , , , , Nezih Barut, , Mesut Toprak, , Alpaslan Baki Ertekin'in de aralarında olduğu çok sayıda iş insanı katıldı.

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