Erken emekli olmak için milyonlarca vatandaş internette araştırma yapmaya başladı. SGK, SSK ve Bağkur emeklisi için erken emekli olma şartları ise oldukça merak ediliyor. 9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (4A-SSK) olan çalışanlar için 10 yıllık primle emeklilik imkanı var. Burada 10 yıllık prim (3600 gün) ile birlikte sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yıl geçmesi gerekiyor ki bu zaman da çoktan doldu. Böylece sigortalı olduktan sonra fazla çalışma imkanı bulamayan, özellikle kadın sigortalılar için sistem emeklilik imkanı sunuyor. Bu arada "Nasıl erken emekli olunur? Erken emekli olmanın koşulları nelerdir?" sorusu emekli olmaya yaklaşan kadın, erkek fark etmeksizin tüm çalışanlar tarafından araştırılır. Peki SGK SSK Bağkur primi az plan çalışan nasıl emekli olur? Erken emekli olma şartları nedir? 2019 nasıl erken emekli olurum? İşte tüm detaylar