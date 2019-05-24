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  • 24.05.2019 10:28
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 10:39

ve müjdesi! zammı Memur ayı maaş zam oranı ne oldu?

Binlerce memura güzel haber geldi. ve bağlı kuruşları olan İSKİ ile ’de görev yapan 13 bin 681 çalışanı sevindiren gelişme. Sosyal Denge ları belli oldu. SDS’den 'de  10 bin 463, İSKİ; 2 bin 492 ve İETT; 726 olmak üzere toplam 13 bin 681 kişi yararlanacak. Bu arada Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketinden ilk 6 aylık enflasyon için 'yüzde 6.7' tahmini çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse memurların Temmuz zammı yüzde 2.7 enflasyon farkıyla yüzde 7.7'ye yükselecek. Böylece memurlar çifte zam almış olacak. Peki nedir? Memur ayı maaş zam oranı ne oldu? İşte tüm detaylar

Memura 3 ikramiye ve zam müjdesi! Sosyal Denge Sözleşmesi zammı Memur 2019 Temmuz ayı maaş zam oranı ne oldu? Sosyal Denge Sözleşmesi kapsamında İBB'de çalışan memurlara zam yapıldı. Memurlara ayırca üç de ikramiye verilecek. Binlerce memura güzel haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruşları olan İSKİ ile İETT'de görev yapan 13 bin 681 çalışanı sevindiren gelişme. Sosyal Denge zamları belli oldu. SDS'den İBB'de 10 bin 463, İSKİ; 2 bin 492 ve İETT; 726 olmak üzere toplam 13 bin 681 kişi yararlanacak. Ayrıca memurların Temmuz zammı yüzde 2.7 enflasyon farkıyla yüzde 7.7'ye yükselecek. Böylece memurlar çifte zam almış olacak..

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