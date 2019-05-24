Memura 3 ikramiye ve zam müjdesi! Sosyal Denge Sözleşmesi zammı Memur 2019 Temmuz ayı maaş zam oranı ne oldu? Sosyal Denge Sözleşmesi kapsamında İBB'de çalışan memurlara zam yapıldı. Memurlara ayırca üç de ikramiye verilecek. Binlerce memura güzel haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruşları olan İSKİ ile İETT'de görev yapan 13 bin 681 çalışanı sevindiren gelişme. Sosyal Denge zamları belli oldu. SDS'den İBB'de 10 bin 463, İSKİ; 2 bin 492 ve İETT; 726 olmak üzere toplam 13 bin 681 kişi yararlanacak. Ayrıca memurların Temmuz zammı yüzde 2.7 enflasyon farkıyla yüzde 7.7'ye yükselecek. Böylece memurlar çifte zam almış olacak..