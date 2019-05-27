Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi sayesinde çifte maaş

Milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisine müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi sayesinde emekliler ikinci maaş alabilecek. Sigorta şirketleri destek verdiği bu sistem için ellerini taşın altına koymaya hazır.