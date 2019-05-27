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  • 28.05.2019 09:54
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 14:10

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi sayesinde çifte maaş

Sigorta sektörünün son günlerde en önemli gündem maddelerinden birisini hükümetin açıkladığı ekonomi programında yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi oluşturuyor.

Milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisine müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi sayesinde emekliler ikinci maaş alabilecek. Sigorta şirketleri destek verdiği bu sistem için ellerini taşın altına koymaya hazır.

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