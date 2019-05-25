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Skyland’ın örnek dairesı hazır

Skyland’ın örnek dairesı hazır
Eroğlu Yapı'nın Seyrantepe'de hayata geçirdiği 'un örnek dairesi ziyarete açıldı. Gönye Proje Tasarım tarafından hazırlanan daire, modern dekorasyon trendlerine uygun tasarımıyla dikkat çekiyor. Skyland 'un Sky Residence bölümünde farklı ihtiyaç ve bütçelere göre kurgulanmış 1+0'dan 4+1'e kadar farklı daire seçenekleri bulunuyor. Diğer kulenin zirvesinde 8 kata yayılan Sky Premium Residence, sadece bu katlara özel giriş, resepsiyon alanı ve asansörle 45 katlı kulede müstakil ev konforu yaşatıyor. Sky Deluxe Residence ise 10 bin metrekarelik peyzaj alanıyla öne çıkıyor.

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