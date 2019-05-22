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’den ’ya kesintisiz ulaşım

Uzakdoğu ve ’nın, Avrupa rotasında ülkemizi tercih ettiğini belirten Başkanı Eldener, ‘Modern Projesi Doğu-Batı arasındaki hatlarda ön plana çıkmakta. Temel eksenimiz, ’den ’ya kesintisiz bir taşımacılık hattı sağlamak’ dedi.

Çin’den Londra’ya kesintisiz ulaşım
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Emre Eldener, "Türkiye'nin büyük ihracat hedefleri var ve STK'lar, ihracatçılar, üreticiler, kamunun tüm organları daha iyi sonuç alma odaklı çalışıyor. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde çok daha yüksek rakamlara ulaşılacağı görülüyor" dedi. Eldener, Türk lojistik sektörünün 2017 yılında 300 milyar lira büyüklüğe sahip olduğunu belirterek, "2018'de sektörün büyüklüğü 372 milyar lira oldu. Bu rakam GSYH'nin yüzde 12'sine denk geliyor. Bu da lojistik sektörünün Türkiye ekonomisi için olmazsa olmaz olduğunu gösteriyor. 2019'da daha da büyüyeceğiz" diye konuştu.

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