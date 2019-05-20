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Tatilci akını

bu yıl rekor tazeleyecek. sayısında yüzde 20 artış beklenirken, özellikle Rus ve Alman akını yaşanacak.

Tatilci akını
Turizmde 2018'i rekorla kapatan , bu yıl da rekora koşuyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, sayısında bu seneki hedeflerinin yüzde 20'ye yakın bir artış olduğunu söyledi. Yılın ilk 3 ayına bakıldığında turist sayısı artışının sürdüğünü vurgulayan , "Genel olarak tüm pazarlarında, yabancı ziyaretçi aldığımız pazarlarda artış var" dedi. Bağlıkaya, şöyle konuştu: "Turist sayısı bakımından genel olarak yüzde 6'lık bir artış var, o artış devam edecek diye düşünüyorum çünkü bu seneki hedefimiz yüzde 20'ye yakın bir artış. yavaş yavaş geriye dönüyor. Rusya ana pazarımız geçen yıl çok ciddi bir artış yaptı, bu yıl da Rus turistte yüzde 10-15 artış bekliyoruz. Almanya'dan ciddi artış bekliyoruz. Hollanda, Belçika ana pazarlarımız bizim, Orta Avrupa, yani 3-3.5 saatlik uçuş mesafesindeki tüm pazarlarımızdan artış bekliyoruz."

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