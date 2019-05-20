Tatilci akını

Turizmde 2018'i rekorla kapatan Türkiye, bu yıl da rekora koşuyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turist sayısında bu seneki hedeflerinin yüzde 20'ye yakın bir artış olduğunu söyledi. Yılın ilk 3 ayına bakıldığında turist sayısı artışının sürdüğünü vurgulayan Bağlıkaya, "Genel olarak tüm turizm pazarlarında, yabancı ziyaretçi aldığımız pazarlarda artış var" dedi. Bağlıkaya, şöyle konuştu: "Turist sayısı bakımından genel olarak yüzde 6'lık bir artış var, o artış devam edecek diye düşünüyorum çünkü bu seneki hedefimiz yüzde 20'ye yakın bir artış. Orta Avrupa yavaş yavaş geriye dönüyor. Rusya ana pazarımız geçen yıl çok ciddi bir artış yaptı, bu yıl da Rus turistte yüzde 10-15 artış bekliyoruz. Almanya'dan ciddi artış bekliyoruz. Hollanda, Belçika ana pazarlarımız bizim, Orta Avrupa, yani 3-3.5 saatlik uçuş mesafesindeki tüm pazarlarımızdan artış bekliyoruz."
- Ekonomi
- 20.05.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.