THY çalışanına 5 bin TL

Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) arasındaki 26'ncı dönem Toplu İş Sözleşmesi anlaşmayla sonuçlandı. 22 bin 363 çalışanı ilgilendiren 3 yıl süreli anlaşma çerçevesinde çalışanların maaşlarına bu yılın ilk 6 ayı için enflasyon artı yüzde 2, ikinci 6 ayı için ise enflasyon artı yüzde 1.5 oranında zam yapılacak. 2020'nin ilk 6 ayı için enflasyon artı yüzde 2, ikinci 6 ayı için enflasyon artı yüzde 1.5, 2021'in ilk ve ikinci dönemleri için enflasyon artı yüzde 1 oranlarında zam alacak personele imza parası olarak bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacak.







THY Başkanı İlker Aycı ile Hava-İş Sendikası Başkanı Ali Kemal Tatlıbal sözleşme imzaladı.