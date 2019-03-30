Ukrayna ile Türkiye arasında başlatılan kimlikle geçiş süreci Ukrayna'yı Türkiye'nin en önemli turizm pazarlarından biri haline getirdi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Bu ülkeden 2018'de 1 milyon 386 bin ziyaretçi ağırladık" dedi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Uitt 2019 fuarında konuşan Dahaoğlu, Ukrayna pazarının her geçen yıl Türkiye için geliştiğini aktararak, "Kimlikle geçiş imkanının sağlanması bu yükselişin en büyük sebeplerinden biri oldu" diye konuştu.
VİZESİZ SEYAHAT MASADA
Rusya ile de vizesiz seyahat imkanı masada. Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist artışını görmekten mutluluk duyuyoruz. Vize konusunda birlikte çalışıyoruz. Resmi pasaport sahipleri ve TIR şoförlerine yönelik vize kolaylığı konusunda Putin belge imzalamıştı. Beklentimiz vatandaşlarımıza vizenin tamamen kaldırılması" diye konuştu.
TURİZM COŞTU
Türkiye, yılın ilk 2 ayında yüzde 7.4'lük artışla 3 milyon 209 bin 734 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Ocak ayında üçüncü sırada yer alan Almanya yılın hem ilk 2 aylık döneminde hem de Şubat ayında ikinciliğe yükseldi. Türkiye'ye ilk 2 ayda en çok yabancı ziyaretçi yüzde 18.63'lük artış ve 274 bin 475 ziyaretçi ile Bulgaristan'dan gelirken, yüzde 19.90'lık artış ve 235 bin 732 ziyaretçi sayısı ile Almanya ikinci oldu. İlk 2 ayda Rus turist sayısındaki artış da devam etti.
VİZESİZ SEYAHAT MASADA
Rusya ile de vizesiz seyahat imkanı masada. Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist artışını görmekten mutluluk duyuyoruz. Vize konusunda birlikte çalışıyoruz. Resmi pasaport sahipleri ve TIR şoförlerine yönelik vize kolaylığı konusunda Putin belge imzalamıştı. Beklentimiz vatandaşlarımıza vizenin tamamen kaldırılması" diye konuştu.
TURİZM COŞTU
Türkiye, yılın ilk 2 ayında yüzde 7.4'lük artışla 3 milyon 209 bin 734 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Ocak ayında üçüncü sırada yer alan Almanya yılın hem ilk 2 aylık döneminde hem de Şubat ayında ikinciliğe yükseldi. Türkiye'ye ilk 2 ayda en çok yabancı ziyaretçi yüzde 18.63'lük artış ve 274 bin 475 ziyaretçi ile Bulgaristan'dan gelirken, yüzde 19.90'lık artış ve 235 bin 732 ziyaretçi sayısı ile Almanya ikinci oldu. İlk 2 ayda Rus turist sayısındaki artış da devam etti.
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