Ordu’da akıllı şehir hamlesi

ORDU Büyükşehir Belediyesi, Turkcell ve Huawei arasında 'Akıllı Şehir İşbirliği Protokolü' imzalandı. Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hilmi Güler, "Akıllı Şehirler Projesi'ni devreye alarak Ordu'yu gerek üretim gerek yaşam kalitesinde bambaşka bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
- Ekonomi
- 30.03.2019
- Gazete
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