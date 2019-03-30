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Ordu’da akıllı şehir hamlesi
ORDU Büyükşehir Belediyesi, Turkcell ve Huawei arasında ' İşbirliği Protokolü' imzalandı. Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hilmi Güler, "Akıllı Şehirler Projesi'ni devreye alarak 'yu gerek üretim gerek yaşam kalitesinde bambaşka bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

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