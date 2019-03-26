2019 çiftçi destek ödemeleri ücretleri için müjdeli haber gedli. Çiftçiler destek ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım sektörüne desteği öncelik edindiklerini belirterek, "8 milyar 777 milyon desteği çiftçimize Mart ayının sonu itibarıyla ödemiş olacağız" diyerek çiftçilere müjdeyi verdi. Peki çiftçi destek ödemelerine nasıl başvurabilirsiniz? Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurmadan önce aşağıdaki ÇKS başvuru evraklarının üzerine tıklayarak indirebilir ve başvuru formlarını doldurabilirsiniz. Çks kayıt sorgulama işlemini E-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Çks kayıt formu, dilekçesi, dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN ÖDEME MÜJDESİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım sektörüne desteği öncelik edindiklerini belirterek, "8 milyar 777 milyon desteği çiftçimize mart ayının sonu itibarıyla ödemiş olacağız" dedi

Amasya'nın Suluova ilçesinde tarım ve orman sektörünün değerlendirildiği toplantında üreticiler ve sektör temsilcileriyle buluşan Bakan Pakdemirli, "Diğer sektörlere verilmeyen destekler öncelikle tarım sektörüne veriliyor. Sizleri rahatlatmak için destekleri öne çektik. Ocak, şubat ve mart ayları toplamı 8 milyar 777 milyon desteği çiftçimize mart ayının sonu itibarıyla ödemiş olacağız" diye konuştu.

SERACILIK KREDİSİ

Çiftçilerin elektriği yüzde 12 daha ucuz kullanacaklarını vurgulayan Bekir Pakdemirli, "Elektriği ticari tarifeden ödemeyecek. Yine çiftçimizin 31 Aralık 2018 itibarıyla temerrüde düşmüş herhangi bir borcu varsa Tarım Kredi Kooperatifi'ne ve Ziraat Bankası'na gidip bunları yüzde 10'la tekrar yapılandıracak. Yemi de bugün alıp Kurban Bayramı'nda ödeyebileceksiniz. TARSİM bedelini hasat döneminde ödeme imkanınız olacak. Ziraat Bankası ile seracılık kredisi çalıştık. Yüzde 8,25 faizle seranın yüzde 75'lik kısmını 2 yıl ödemesiz toplam 7 yıl vadeyle kurabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

''HER ALANDA CİDDİ BİR ARTIŞIMIZ VAR''

Üretim rakamlarını değerlendiren Pakdemirli, "Bitkisel üretimimiz 98 milyondan 120 milyon tona yükselip, yüzde 25 artmış. Büyükbaş sayımız 9,9 milyondan 17 milyona, küçükbaş sayımız 32 milyondan 45 milyona yükseldi.

Kanatlı sayımız 250 milyondan 350 milyona, et üretimimiz 420 tondan 1,1 milyon tona, süt üretimimiz 8,4 milyon tondan 20 milyon tona, tavuk üretimimiz 700 bin tondan 2.2 milyon tona, yumurta üretimimiz 11 milyar adetten 20 milyar adete, bal üretimimiz 74 bin tondan 110 bin tona yükselerek her alanda ciddi bir artışımız var" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Amasya Valisi Osman Varol, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AK Parti Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ve Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da katıldı.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN?

Çiftçiler Çiftçi Kayıt Sisteminde kaydı bulunan arazileri için alabilecekleri mazot ve gübre desteğini, BÜGEM'e (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) gönderildikten sonra çitfçilere ödemesi yapılacak. Ödemelerin Şubat ayı itibari ile alınması beklenmekte. Çiftçilerin bu desteği alabileceği tarih önümüzdeki günlerde kesinleşecek.

2019 ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE NASIL KAYIT OLUNUR?

Eğer kiraladığınız arazi Hazine malıysa defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi yapılmalıdır. Tarım arazisinin mülkiyeti vakıflara ait ise, ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi ve onaylı tapu sureti koymalısınız. Tarım arazisi köy tüzel kişiliğine ait ise, muhtar ve en az iki aza tarafından onaylanan köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir onaylı tapu sureti koymalısınız. Tapularınız fotokopisini çektirip tapu sicil müdürlüğünden aslına uygundur kaşesi bastırmalısınız.

Tapu sicil müdürlüğünden sonra boş C formuna ektiğiniz arazilerin tapu bilgilerini ve o sene yetiştirdiğiniz ürünleri yazmalısınız.Daha sonra doldurduğunuz bu C formunu ekilişini yaptığınız arazilerin bulunduğu köyün yada mahallenin muhtarına ve azasına imzalatmalısınız. Eğer farklı ilçelerde arazileriniz varsa; başvurunuzu ikamet ettiğiniz yerde araziniz varsa oranın Tarım ilçe müdürlüğüne, yoksa arazinin bulunduğu Tarım ilçe müdürlüğüne, arazi merkez ilçede ise Tarım il müdürlüğüne yapmalısınız.

AKRABALARININ TARLASINI EKENLER İÇİN ÇKS BAŞVURUSU

Ektiğiniz arazilerin sahibi eşiniz veya anne, baba ve çocuklarınız ise onlardan bu arazilerin kullanım hakkını Muvafakatname-2 belgesi doldurtarak almalısınız. Tapularınız fotokopisini çektirip tapu sicil müdürlüğünden aslına uygundur kaşesi bastırmalısınız.Tapu sicil müdürlüğünden sonra boş C formuna ektiğiniz arazilerin tapu bilgilerini ve o sene yetiştirdiğiniz ürünleri yazmalısınız.

Daha sonra doldurduğunuz bu C formunu ekilişini yaptığınız arazilerin bulunduğu köyün yada mahallenin muhtarına ve azasına imzalatmalısınız.

Eğer farklı ilçelerde arazileriniz varsa; başvurunuzu ikamet ettiğiniz yerde araziniz varsa oranın Tarım ilçe müdürlüğüne, yoksa arazinin bulunduğu Tarım ilçe müdürlüğüne, arazi merkez ilçede ise Tarım il müdürlüğüne yapmalısınız.

Birçok banka hayvan kredisi çekmek isteyenlerden çks kaydı istemektedir.

Başvurular Tarım İl ya da İlçe Müdürlüklerine yapılmaktadır.

ÇKS GÜNCELLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Her yıl başvuruyor iseniz, bağlı bulunduğunuz Tarım İl yada İlçe Müdürlüğüne yıl boyu direk olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Bu işlem güncelleme işlemidir.

UZUN SÜREDİR ÇKS BAŞVURUSU YAPMAYANLAR NE YAPACAK?

Eğer bir yıl içerisinde, çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptırmamış iseniz ertesi yıl ilk defa başvuruyor gibi başvuru yapmanız gerekmektedir. İlk defa başvuracakların yapmaları gerekenler, Çks Çiftçi kayıt sistemine nasıl kayıt olunur isimli yazımızın üst bölümünde anlatılmaktadır.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE BAŞVURMAK İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİ?

Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurmadan önce aşağıdaki ÇKS başvuru evraklarının üzerine tıklayarak indirebilir ve başvuru formlarını doldurabilirsiniz. Çks kayıt sorgulama işlemini E-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Çks kayıt formu, dilekçesi, dilekçe örneğine ulaşabilirsiniz.

Kayıt için gerekli olan evraklar aşağıdadır;

Çiftçi Kayıt Formu,

Boş C Formu,

Kira kontratı,

Muvafakat-1,

Muvafakat 2,

B Formu