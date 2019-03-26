Bakan çiftçiye müjdeyi verdi! Mart sonuna kadar milyarlarca lira ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım sektörüne desteği öncelik edindiklerini belirterek, "8 milyar 777 milyon desteği çiftçimize Mart ayının sonu itibariyle ödemiş olacağız" dedi.



Amasya'nın Suluova ilçesinde tarım ve orman sektörünün değerlendirildiği toplantında üreticiler ve sektör temsilcileriyle buluşan Bakan Pakdemirli, "Diğer sektörlere verilmeyen destekler öncelikle tarım sektörüne veriliyor. Sizleri rahatlatmak için destekleri öne çektik. Ocak, Şubat ve Mart ayları toplamı 8 milyar 777 milyon desteği çiftçimize Mart ayının sonu itibariyle ödemiş olacağız" diye konuştu.