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  • 26.03.2019 08:25
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 08:25

Bakan çiftçiye müjdeyi verdi! Mart sonuna kadar milyarlarca lira ödenecek

, çiftçiye verilen desteğin süreceğini açıkladı. Pakdemirli geçtiğimiz gün başlayan 8 milyar 777 milyonluk destek ödemeleri ile ilgili olarak ise "8 milyar 777 milyon desteği çiftçimize Mart ayının sonu itibariyle ödemiş olacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım sektörüne desteği öncelik edindiklerini belirterek, "8 milyar 777 milyon desteği çiftçimize Mart ayının sonu itibariyle ödemiş olacağız" dedi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde tarım ve orman sektörünün değerlendirildiği toplantında üreticiler ve sektör temsilcileriyle buluşan Bakan Pakdemirli, "Diğer sektörlere verilmeyen destekler öncelikle tarım sektörüne veriliyor. Sizleri rahatlatmak için destekleri öne çektik. Ocak, Şubat ve Mart ayları toplamı 8 milyar 777 milyon desteği çiftçimize Mart ayının sonu itibariyle ödemiş olacağız" diye konuştu.

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