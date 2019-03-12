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  • 12.03.2019 13:26
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 13:32

'den çiftçilere büyük müjde: Yüzde 30 daha fazla ödeyerek alacağız

'ta ve 'nda konuşan Tarım ve , çiftçilere ve besicilere peş peşe müjde verdi. , dövizden en çok etkilenen sektörün tarım sektörü olduğunu belirterek, "İnşallah bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi olarak sizlerin mahsullerinizi ürünlerinizi en iyi fiyatla alacağız. En az yüzde 25-30 daha fazla ödeyerek alacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars'taki Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. "Yeni dönemde bakanlığımızın hayvancılık vizyonunu serhat şehrimiz Kars'tan başlatıyoruz." diyen Bakan Pakdemirli, çiftçilere, arıcılara ve besicilere art arda müjde verdi.

İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları:

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