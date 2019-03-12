Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars'taki Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. "Yeni dönemde bakanlığımızın hayvancılık vizyonunu serhat şehrimiz Kars'tan başlatıyoruz." diyen Bakan Pakdemirli, çiftçilere, arıcılara ve besicilere art arda müjde verdi.
İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları:
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