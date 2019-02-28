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Mucitler iş başında

Mucitler iş başında
Türk mucitler, 3 boyutlu (3D) yazıcıların baskı malzemesinin (filament) atık plastiklerden üretimi için proje geliştirdi. Bu kapsamda hayata geçirdikleri proje ile atık plastiklerden filament elde eden mucitler, kullanıcıya ciddi maliyet avantajı kazandırıyor. Geçen yıl Çekirdek'e kabul edilen startup şirketi FilameX'in kurucu ortağı Burak Horuz, projeleri kapsamında yaptıkları makine ile 3 boyutlu yazıcılarda kullanılan filamentlerin hızlı ve uygun maliyetle üretilebildiğini söyledi. Şirketin diğer kurucu ortağı Murat Oflezer de çevreci bir proje hayata geçirdiklerini söyledi.

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