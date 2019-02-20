için ülkemizde pek çok destek var. Sağlanan desteklerle yaşlılar; evde sağlık ve maaş, bakım parası, kira öder gibi ev gibiyararlanabiliyor. Şartları sağlayanlar, hemhemile aydaalabiliyor... İşte bu destekler:Devlet maddi durumu iyi olmayan, 65 yaş ve üzerinde olanlara maaş ödüyor. Bu maaş bu ay 543,25 liradanyükseldi. Kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başı gelirleri 609,67 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.Devlet, bakıma muhtaç kişiye bakan yakına maaş ödüyor. Aylık tutarçıktı. Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Hane içinde kişi başı gelirin bin 219 liranın altında olması gerekiyor.