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ya 601 lira

Ülkemizde lara evde sağlık hizmeti ve , , kira öder gibi ev gibi 7 imkan sunuluyor. Şartları sağlayanlar hem 65 yaş aylığı hem bakım parası alabilecek.

Yaşlılar için ülkemizde pek çok destek var. Sağlanan desteklerle yaşlılar; evde sağlık ve maaş, bakım parası, kira öder gibi ev gibi 7 imkandan yararlanabiliyor. Şartları sağlayanlar, hem 601 lira 65 yaş aylığı hem evde bakım parası ile ayda bin 907 lira alabiliyor... İşte bu destekler:

MAAŞ: Devlet maddi durumu iyi olmayan, 65 yaş ve üzerinde olanlara maaş ödüyor. Bu maaş bu ay 543,25 liradan 601,57 liraya yükseldi. Kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başı gelirleri 609,67 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.

EVDE BAKIM PARASI: Devlet, bakıma muhtaç kişiye bakan yakına maaş ödüyor. Aylık tutar bin 305 lira 97 kuruşa çıktı. Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Hane içinde kişi başı gelirin bin 219 liranın altında olması gerekiyor.

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