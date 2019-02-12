THY, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3'üncü sınıf öğrencisi olan, part-time çalışacak elemanlar arıyor. Başvurusu kabul edilenler, THY'nin İstanbul'daki ofislerinde haftanın en az iki günü tam zamanlı olmak üzere, en fazla 30 saat çalışabilecek. Başvurular THY'nin web sitesinden yapılacak. THY'nin konuyla ilgili ilanı 15 Mart tarihine kadar yayında kalacak. Belge kontrolünden sonra ilan kriterlerini sağlayan adayların tümü sözel/sayısal yetenek ve İngilizce yazılı sınavına davet edilecek. Sınavda başarılı olan adaylar; mülakat süreçlerine çağrılacak. Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak ve başlama belgeleri hazırlamaları istenecek. Adayın istenen belgeleri teslim etmesi sonrasında istihdam süreci tamamlanacak.
ARANAN ÖZELLİKLER
Başvuracak kişilerde şu kriterler aranacak: "T.C. vatandaşı olmak, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak. En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3'üncü sınıf öğrencisi olduğunu belgeleyebilmek. 100'lük sistemde en az 70, dörtlük sistemde en az 2.72 genel not ortalamasına sahip olduğunu belgeleyebilmek. İstanbul'daki ofislerde çalışılacak olup haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere, en fazla 30 saat çalışabilmek, iyi derecede İngilizce bilmek."
ARANAN ÖZELLİKLER
Başvuracak kişilerde şu kriterler aranacak: "T.C. vatandaşı olmak, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak. En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3'üncü sınıf öğrencisi olduğunu belgeleyebilmek. 100'lük sistemde en az 70, dörtlük sistemde en az 2.72 genel not ortalamasına sahip olduğunu belgeleyebilmek. İstanbul'daki ofislerde çalışılacak olup haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere, en fazla 30 saat çalışabilmek, iyi derecede İngilizce bilmek."
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