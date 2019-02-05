THY'den gençlere iş fırsatı

Dünyanın 124 ülkesinde 306 noktaya uçan Türk Hava Yolları (THY) büyümesine paralel olarak personel arayışlarına da hız verdi. THY'nin pilot ilanlarına başvurular devam ederken, bu yıl bin 600 de kabin görevlisi alması bekleniyor. Bunun yanı sıra THY, üniversitelerin lisans, son sınıf, yeni mezun veya yüksek lisans öğrencileri için de resmi web sitesinden işe alım ilanı yayınladı. THY'nin yetenek programı olarak tanımladığı 'TaKeoff' adı verilen programda gençlerin çalışacağı bölümler ise İnsan Kaynakları, Kalite & Teknik, Mali, Operasyon, Planlama, Pazarlama & Satış, Turkish Cargo, Yatırım & Anlaşmalar olarak duyuruldu.
BERABER UÇALIM MI?
Gençlere çağrıda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Beraber uçalım mı? Üniversitelerin son sınıf öğrencileri ve yeni mezun olan arkadaşlar, beraber 'Take Off' yapalım mı? Gelin bu ailenin bir üyesi olun. Başvuru 4 Nisan'a kadar" açıklamasında bulundu. THY, ayrıca kabul edilenlerin işe başlangıç tarihini Ağustos-Eylül olarak duyurdu. Alımlarda iyi derecede İngilizce aranıyor. THY, alınacak gençlere sunulan sosyal imkanları şöyle sıraladı: servis ağı, yemek, özel sağlık sigortası, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları, çocuklu kadın çalışanlar için kreş imkanı ya da yardımı, ücretsiz ve indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkanları, vize kolaylığı...
DÜNYA 'YOLCULUK'U İZLEDİ
THY'nin, dünyaca ünlü İngiliz yönetmen ve yapımcı Ridley Scott ile çektiği 'Yolculuk' isimli kısa filminin 30 saniyelik versiyonu, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği Super Bowl'da izleyiciyle buluştu. Reklam filminin 6 dakikalık sinematik kısa film versiyonu ise Super Bowl ile eş zamanlı olarak havayolunun YouTube kanalından yayınlandı. Avrupa ile Asya'yı birleştiren İstanbul'u, havacılığın yeni merkezi olarak ele alan 'Yolculuk' filminde, 500 aktör ve aktrist görev alırken, İstanbul Havalimanı'nda çekilen sahnelerde ise 250 oyuncu yer aldı.
BERABER UÇALIM MI?
Gençlere çağrıda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Beraber uçalım mı? Üniversitelerin son sınıf öğrencileri ve yeni mezun olan arkadaşlar, beraber 'Take Off' yapalım mı? Gelin bu ailenin bir üyesi olun. Başvuru 4 Nisan'a kadar" açıklamasında bulundu. THY, ayrıca kabul edilenlerin işe başlangıç tarihini Ağustos-Eylül olarak duyurdu. Alımlarda iyi derecede İngilizce aranıyor. THY, alınacak gençlere sunulan sosyal imkanları şöyle sıraladı: servis ağı, yemek, özel sağlık sigortası, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları, çocuklu kadın çalışanlar için kreş imkanı ya da yardımı, ücretsiz ve indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkanları, vize kolaylığı...
DÜNYA 'YOLCULUK'U İZLEDİ
THY'nin, dünyaca ünlü İngiliz yönetmen ve yapımcı Ridley Scott ile çektiği 'Yolculuk' isimli kısa filminin 30 saniyelik versiyonu, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği Super Bowl'da izleyiciyle buluştu. Reklam filminin 6 dakikalık sinematik kısa film versiyonu ise Super Bowl ile eş zamanlı olarak havayolunun YouTube kanalından yayınlandı. Avrupa ile Asya'yı birleştiren İstanbul'u, havacılığın yeni merkezi olarak ele alan 'Yolculuk' filminde, 500 aktör ve aktrist görev alırken, İstanbul Havalimanı'nda çekilen sahnelerde ise 250 oyuncu yer aldı.
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