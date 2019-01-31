THY ‘yolculuk’ ile 'Super Bowl'da

TÜRK Hava Yolları (THY), Amerikan Ulusal Futbol Ligi final maçı olan 'Super Bowl'da Oscar ödüllü yönetmen Ridley Scott'un yönetmenliğini yaptığı 'Yolculuk' isimli film ile 4'üncü kez yer almaya hazırlanıyor. Hollandalı oyuncu Sylvia Hoeks'un yer aldığı ve seyahat eden iki farklı karakter arasındaki ilginç gelişmeleri takip eden filmde, İstanbul Havalimanı, Yerebatan Sarnıcı, Ortaköy Camisi, Çırağan Sarayı gibi İstanbul'un çeşitli mekanlarına yer verildi. Super Bowl, 800 milyon izleyici tarafından takip ediliyor.
CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR
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