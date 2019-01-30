Taksit ekonomiyi canlandıracak

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Başkanı Kaan Terzioğlu, cep telefonu taksit düzenlemesinin uzatılmasının, ekonomideki canlılığı sürdüreceğini vurguladı. Terzioğlu, "Ticaret Bakanlığı'nın söz konusu düzenlemesi sektörde istihdam azalmasının önüne geçerek yeniden canlanmayı da beraberinde getirdi" dedi.
- Ekonomi
- 30.01.2019
- Gazete
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