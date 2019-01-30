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ekonomiyi canlandıracak

Taksit ekonomiyi canlandıracak
Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Başkanı , düzenlemesinin uzatılmasının, ekonomideki canlılığı sürdüreceğini vurguladı. Terzioğlu, "Ticaret Bakanlığı'nın söz konusu düzenlemesi sektörde istihdam azalmasının önüne geçerek yeniden canlanmayı da beraberinde getirdi" dedi.

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