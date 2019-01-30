Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "2002 yılında 24 bin 482 kişi olan istihdam sayısını, 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 gibi rakamlara ulaştırdık" dedi. Cafer Uzunkaya bu başarıda İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim Kursları ve Girişimcilik Eğitim Programları'nın büyük önem taşıdığını belirttti.
- Ekonomi
- 30.01.2019
- Gazete
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