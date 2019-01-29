Bağ-Kur emeklisine 1595 TL

Milyonlarca emekli Ocak zammına kavuştu. Zam oranlarının belli olmasının ardından, emekliler yeni maaşlarını da hesaplarında görmeye başladılar. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.19 zammın yansıtıldığı maaşları, memur emeklileri de yüzde 10.73 artışın getirdiği zam farkını geçtiğimiz hafta içinde aldılar. Bu hafta ise Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarına kavuştu.
EN AZ 104 TL
Ocak zammıyla birlikte emeklilerin eline geçecek parada en az 104,08 lira artış oldu. Zammın yansıtılmasıyla ek ödeme dahil en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı bin 447 lira 77 kuruştan bin 595 lira 30 kuruşa çıktı. Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 79 lira 58 kuruş olan en düşük aylık bin 189 lira 59 kuruşa yükselirken, memur emeklilerinde taban aylık 2 bin 149 liradan 2 bin 379 lira 60 kuruşa ulaştı. En düşük aylık SSK emeklilerinde ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 650 lira 4 kuruştan bin 818 lira 18 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 21 lira 40 kuruştan bin 125 lira 48 kuruşa yükseldi. Zamlı maaşlar, SSK emeklilerine 17 Ocak'tan, Bağ- Kur emeklilerine de 25 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlandı. Memur emeklileri de maaşlarını almıştı. Zam farkları da 25 Ocak'ta yatırıldı. Emekliler, yılın ikinci zammını Temmuz'da alacak. 2 kez de biner lira Bayram ikramiyesinden yararlanacak.
EN AZ 104 TL
Ocak zammıyla birlikte emeklilerin eline geçecek parada en az 104,08 lira artış oldu. Zammın yansıtılmasıyla ek ödeme dahil en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı bin 447 lira 77 kuruştan bin 595 lira 30 kuruşa çıktı. Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 79 lira 58 kuruş olan en düşük aylık bin 189 lira 59 kuruşa yükselirken, memur emeklilerinde taban aylık 2 bin 149 liradan 2 bin 379 lira 60 kuruşa ulaştı. En düşük aylık SSK emeklilerinde ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 650 lira 4 kuruştan bin 818 lira 18 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 21 lira 40 kuruştan bin 125 lira 48 kuruşa yükseldi. Zamlı maaşlar, SSK emeklilerine 17 Ocak'tan, Bağ- Kur emeklilerine de 25 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlandı. Memur emeklileri de maaşlarını almıştı. Zam farkları da 25 Ocak'ta yatırıldı. Emekliler, yılın ikinci zammını Temmuz'da alacak. 2 kez de biner lira Bayram ikramiyesinden yararlanacak.
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