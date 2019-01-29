Bağ-Kur emeklisine 1595 TL

emeklikavuştu.Zam oranlarının belli olmasınınardından, emekliler yenimaaşlarını da hesaplarındagörmeye başladılar. SSK veBağ-Kur emeklilerizammın yansıtıldığımaaşları, memur emeklileri deartışın getirdiğizam farkını geçtiğimiz haftaiçinde aldılar. Bu hafta iseBağ-Kur emeklileri zamlımaaşlarına kavuştu.Ocak zammıyla birlikte emeklilerin eline geçecek paradaartış oldu. Zammın yansıtılmasıyla ek ödeme dahil en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı bin 447 lira 77 kuruştançıktı. Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 79 lira 58 kuruş olan en düşük aylıkyükselirken, memur emeklilerinde taban aylık 2 bin 149 liradanulaştı. En düşük aylık SSK emeklilerinde ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 650 lira 4 kuruştan, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 21 lira 40 kuruştanyükseldi. Zamlı maaşlar, SSK emeklilerine, Bağ- Kur emeklilerine deitibaren ödenmeye başlandı. Memur emeklileri de maaşlarını almıştı. Zam farkları dayatırıldı. Emekliler, yılın ikinci zammını Temmuz'da alacak. 2 kez de biner lira Bayram ikramiyesinden yararlanacak.