Emekliye 518 TL zam

Ocak ayında yapılan yüzde 10.19 zamdan sonra emeklilerin yeni maaşları hesaplara geçmeye başladı. İlk olarak SSK emeklileri zamlı maaşlarını aldı. Geçtiğimiz hafta içinde tüm SSK emeklilerine yeni maaşları ödendi. SSK emeklileri maaşlarında yüzde 10.19 zammı ve yüzde 4 ek ödemeyi görmüş oldular. Bu hafta ise zamlı maaş alma sırası Bağ-Kur emeklilerine geldi. Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta zamlı maaşlarını hesaplarında görecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerinde 104,08 ile 518,46 lira arasında artış yaşanacak.
MAAŞLARA ZAM NASIL YANSIDI
En düşük SSK emeklisi aylığı 972,76 liraydı. Bu emeklinin eline yüzde 5 oranında yani 48,64 lira ek ödemeyle birlikte bin 21 lira 40 kuruş geçiyordu. Ocak zammıyla net maaş bin 71 lira 88 kuruşa, ek ödeme de 53,60 liraya çıktı. Emeklinin eline bin 125 lira 48 kuruş geçecek. En yüksek SSK emeklisi net maaşı 5 bin 390 lira 70 kuruşa, ek ödeme de 215,63 liraya çıktı. Bu ay hesaba 5.606 lira 33 kuruş yatırılacak.
FARKLAR YATIRILDI
Emekli sandığı emeklisi olan memurlar ise 25 Ocak'ta zamdan kaynaklanan farkları maaşlarında gördüler. Memur emeklileri zamsız maaşlarını ay başında almıştı. 25 Ocak'ta ise yüzde 10.73 oranındaki zamdan doğan farklar hesaplarına yatırıldı. Emekli memurlar 1 Şubat'tan itibaren yeni maaşlarını alacaklar.
MAAŞLARA ZAM NASIL YANSIDI
En düşük SSK emeklisi aylığı 972,76 liraydı. Bu emeklinin eline yüzde 5 oranında yani 48,64 lira ek ödemeyle birlikte bin 21 lira 40 kuruş geçiyordu. Ocak zammıyla net maaş bin 71 lira 88 kuruşa, ek ödeme de 53,60 liraya çıktı. Emeklinin eline bin 125 lira 48 kuruş geçecek. En yüksek SSK emeklisi net maaşı 5 bin 390 lira 70 kuruşa, ek ödeme de 215,63 liraya çıktı. Bu ay hesaba 5.606 lira 33 kuruş yatırılacak.
FARKLAR YATIRILDI
Emekli sandığı emeklisi olan memurlar ise 25 Ocak'ta zamdan kaynaklanan farkları maaşlarında gördüler. Memur emeklileri zamsız maaşlarını ay başında almıştı. 25 Ocak'ta ise yüzde 10.73 oranındaki zamdan doğan farklar hesaplarına yatırıldı. Emekli memurlar 1 Şubat'tan itibaren yeni maaşlarını alacaklar.
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