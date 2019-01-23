Gençlere ayda 2 bin 20 TL

İşsiz gençlere İŞKUR tarafından yürütülen programlarla hem mesleki tecrübe kazanma hem de harçlık imkanı var. Yeni yılla birlikte İşbaşı Eğitim Programları'na katılanlara yapılan ödemeler artırıldı. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Normal iş arayan statüsündekilerin İşbaşı Eğitim Programı'na katılmaları durumunda alacakları günlük ödeme miktarı 61.65 liradan 77.7 liraya, işsizlik ödeneği alanların ise günlük ödemesi 30.82 liradan 38.85 liraya yükseltildi. Öğrencilerin ödeme miktarı da 46.23 liradan 58.27 liraya çıkartıldı. Uygulama 1 Ocak'tan itibaren İşbaşı Eğitim Programı'na katılım sağlanan günleri kapsayacak" dedi. Gençler, bu programlara katılıp ayda (26 gün) 2 bin 20 lira kazanabilecek.
SÜRELERİ FARKLI
İşbaşı Eğitim Programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay süreyle uygulanabiliyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda 18- 29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor. Programlar haftada 6 günü, haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde gerçekleştiriliyor.
SÜRELERİ FARKLI
İşbaşı Eğitim Programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay süreyle uygulanabiliyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda 18- 29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor. Programlar haftada 6 günü, haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde gerçekleştiriliyor.
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