Uludağ’da kârlı dönem Yarıyıl tatilinin en çok tercih edilen bölgesi olan Uludağ’da tüm rezervasyonlar şimdiden doldu.

Kış turizm sezonunun açılması ile Uludağ'daki oteller yüzde 90 doluluğa ulaştı. Hafta içi hafta sonu tatilci akınına uğrayan Uludağ'daki oteller, sömestir için de rezervasyonlarını tamamladı. 3 yıldır kapalı olan Kervansaray Uludağ Oteli de kapılarını açtı. Otel Zeynep Tümer'in başkanlığındaki yeni yönetim ile misafirlerini ağırlamaya başladı. Kervansaray Otelleri'ni de bünyesinde barındıran Kervansaray Yatırım Holding Başkanı Tümer, Kervansaray açısından yeni bir dönemin başladığına dikkat çekerek, "Yeni dönem uzun süredir yapılamayan yatırımların, yenileme çalışmalarının yapıldığı bir dönem olacak. Oteller için bakım ve yatırım düğmesine bastık. Antalya'daki otellerimizin de yenileme ve renovasyon çalışmalarını başlatacağız. Amacımız tüm gücümüzle Kervansaray gibi bir devin yaralarını sararak eski güzel günlerin daha da ötesine taşımak" diye konuştu.