İşçiye 6 bin 17 TL

Milyonlarca SSK'lının sigortası niteliğindeki kıdem tazminatında tavan arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, tazminat tavanı 5 bin 434 liradan 6 bin 17 liraya çıktı. Bu tazminata hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Çalışana ödenecek tazminatın tavanı memur maaşlarına endeksli. Bu ay memur maaşı zamlandığı için bu tavan da yükseldi. Tazminat tavanı 5 bin 434 liradan 6 bin 17 liraya çıktı. Bu tutar 30 Haziran'a kadar geçerli olacak. Çalışanın maaşı 10 bin lira da olsa kıdem tazminatı her yıl için 6 bin 17 lira olacak.



14 GÜNLÜK FARK

Kamu personelinin yeni maaş katsayıları belli oldu. Genelgeye göre; aylık katsayısı 0,130597, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı 2,044187, yan ödeme katsayısı 0,041416 oldu. 1-14 Ocak arasındaki fark tutarı hesaplamaların ardından ödenecek.