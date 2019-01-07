İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Maserati, tarihindeki ilk SUV modeli Levante'nin en güçlü versiyonunu görücüye çıkardı. Sınırlı sayıda üretilecek Levante GTS'te görev alan 3.8 litrelik çift turbo beslemeli benzinli V8 ünite, 550 HP güç ve 730 Nm tork üretirken, 0'dan 100 km hıza 4.2 saniyede ulaşıyor. Levante GTS'nin son hızı ise saatte 292 km olarak açıklanıyor. Q4 akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi ve LSD mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel sistemi ile donatılan Maserati Levante GTS, Bianco Alpi gövde renginin yanında 22 inçlik Orione jantları ile de dikkat çekiyor.
- Ekonomi
- 07.01.2019
- Gazete
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