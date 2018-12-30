İşsize 2 bin 31 lira ücret

Asgari ücretteki artış sonrası işsizlerin 2019 yılında alacakları işsizlik maaşı da yükseldi. En düşük işsizlik maaşı asgari ücretin yüzde 40'ı kadar hesaplanırken en yüksek maaş da asgari ücretin yüzde 80'i kadar oluyor. Asgari ücret 2019 yılında brüt olarak 2.558 lira 40 kuruş net olarak da 2.020 lira 90 kuruş olarak uygulanacak. Halen işsizlere damga vergisi kesilmiş olarak en az 805,63 kuruş ödenirken, bu tutar bin 15 lira 59 kuruşa çıkacak. En yüksek işsizlik maaşı da bin 611 lira 28 kuruştan 2 bin 31 lira 19 kuruşa ulaşacak. Yani 2019'da işsizlik maaşında 209,96 lira ile 419,91 lira arasında artış yaşanacak.
- Ekonomi
- 30.12.2018
- Gazete
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