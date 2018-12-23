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e 30 kuruş indirim

Benzine 30 kuruş indirim
Petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda düşüşe geçmesi ve 'ye yönelik döviz operasyonunun atlatılması sonrasında ve motorin fiyatları da hızla gerilemeye başladı. Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere dizele 29, benzine ise 30 kuruş indirim geleceği öğrenildi. Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 5.63, benzin fiyatı ise 5.80'lere kadar gerileyecek. Bu gelecek indirimle benzin uzun bir sonra 6 liranın altını görmüş olacak.

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