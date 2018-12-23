Benzine 30 kuruş indirim

Petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda düşüşe geçmesi ve Türkiye'ye yönelik döviz operasyonunun atlatılması sonrasında benzin ve motorin fiyatları da hızla gerilemeye başladı. Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere dizele 29, benzine ise 30 kuruş indirim geleceği öğrenildi. Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı 5.63, benzin fiyatı ise 5.80'lere kadar gerileyecek. Bu gelecek indirimle benzin uzun bir sonra 6 liranın altını görmüş olacak.
- Ekonomi
- 23.12.2018
- Gazete
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