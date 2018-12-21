Bugünkü
Takvim

bayrağı devraldı

Raif Ali Dinçkök bayrağı devraldı
Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Raif Ali Dinçkök atandı. Holding'den yapılan açıklamaya göre; temelleri 1952 yılında merhum Raif Dinçkök tarafından atılan 'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Ali 'ün vefatının ardından 18 Aralık 2018 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla getirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriRaif Ali Dinçkök bayrağı devraldı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri