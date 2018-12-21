Raif Ali Dinçkök bayrağı devraldı

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Raif Ali Dinçkök atandı. Holding'den yapılan açıklamaya göre; temelleri 1952 yılında merhum Raif Dinçkök tarafından atılan Akkök Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Ali Raif Dinçkök'ün vefatının ardından 18 Aralık 2018 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Raif Ali Dinçkök getirildi.
- Ekonomi
- 21.12.2018
- Gazete
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