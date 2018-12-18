Bakan Albayrak: Bütçede hedefler tutuyor

Ağustos'taki kur saldırısını alınan kararlarla püskürten Türkiye ekonomisi, mali disiplinden de taviz vermiyor. Merkezi yönetim bütçesi Kasım'da 7.6 milyar lira fazla verdi. Kasım'da bütçe gelirleri, yüzde 25.6 artarak 81.9 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 31.1 yükselerek 74.3 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından "Bütçe disiplinindeki sıkı duruşumuzun sonucu olarak bütçemiz Kasım'da 7.6 milyar lira fazla verdi. Haziran'da gerçekleşen seçimlere rağmen bu sıkı duruşumuzu koruyarak yüzde 1.9 olan bütçe açığı /Milli Gelir hedefimizi yakalayacağız" açıklaması yaptı.
- Ekonomi
- 18.12.2018
- Gazete
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