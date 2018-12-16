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masrafına yargı engeli

Kredi masrafına yargı engeli
Bankadan çektikten sonra eksta masraf istenen vatandaşın parası iade edildi. O.E. adlı vatandaş ev almak için dan kredi çekmek istedi. Banka yetkililerinin, kredi masraflarının yanı sıra bin 500 liralık "full paket" ücreti aldığını fark eden O.E, Tüketici Hakem Heyetine müracaat etti. Heyet, "Tüketici bu şartların kendisi ile tartışılmadığını ileri sürdüğünden 6502 sayılı kanun 5. Maddesi, 4077 sayılı kanunun 6. Maddesi gereği banka aksini ispatla hükümlüdür. Banka ispat yükümlü olduğu halde bu şartın tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konulduğunu ispat edemediğinden tüketiciden alanın ücretlerin iadesi uygun görülmüştür" kararı vererek paranın iadesini sağladı.

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