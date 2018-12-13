Turkcell, Fintur Holdings BV'de sahip olduğu yüzde 41.45 hissesini, yaklaşık 350 milyon euro bedelle Sonera Holding BV'ye devredecek. KAP'a yapılan açıklamada, "Hisse devrinin, Fintur'un bağlı ortaklığı Kcell'in Kazakhtelecom'a devri ve diğer yasal izinlerin alınmasının ardından tamamlanması ve nihai işlem bedelinin ilgili düzeltmeler sonrasında netleşmesi beklenmektedir" denildi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şirketin dijital servislere odaklanma ve güçlü bilanço stratejileri doğrultusunda attıkları önemli bir adımı duyurduklarını belirtti. Azınlık hissedarı oldukları Fintur'un devri konusunda, öncelikle Kcell'in Fintur tarafından satışının gerçekleştiğini aktaran Terzioğlu, şöyle konuştu: "Bunu takiben, Turkcell olarak yüzde 41.45 orandaki Fintur hissemizi Sonera Holding'e (Telia) devretmek üzere bağlayıcı anlaşma imzaladık. Ocak'ta tamamlanması öngörülen bu işlemin kârlılığımıza yaklaşık 850 milyon lira katkıda bulunmasını bekliyoruz."
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- 13.12.2018
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Turkcell'den 850 milyonluk hamle
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