yıllarda golf turizminin gözde yerlerinden biri haline gelen Antalya'nın Belek bölgesine, bu yıl golf oynamak için 30 ülkeden yaklaşık 120 bin kişi geldi. Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, Belek Turizm Merkezi'nde yüksek standartlarda 16 golf sahası bulunduğunu söyledi.