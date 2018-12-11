Son yıllarda golf turizminin gözde yerlerinden biri haline gelen Antalya'nın Belek bölgesine, bu yıl golf oynamak için 30 ülkeden yaklaşık 120 bin kişi geldi. Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, Belek Turizm Merkezi'nde yüksek standartlarda 16 golf sahası bulunduğunu söyledi.
- Ekonomi
- 11.12.2018
- Gazete
Golf turistleri 125 milyon euroluk katma değer oluşturdu
Antalya’ya bu yıl 30 ülkeden 120 bine yakın golf oyuncusu geldi. Kişi başı harcaması bin euronun üzerinde olan golf turistleri, 125 milyon euroluk katma değer oluşturdu.
Son yıllarda golf turizminin gözde yerlerinden biri haline gelen Antalya'nın Belek bölgesine, bu yıl golf oynamak için 30 ülkeden yaklaşık 120 bin kişi geldi. Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, Belek Turizm Merkezi'nde yüksek standartlarda 16 golf sahası bulunduğunu söyledi.
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