Devlet belli şartlarda engellilere ve engellinin yakınına maaş bağlıyor. 3 aylık periyodlarla ödenen engelli maaşı, Eylül'den itibaren aylık oldu. Halen yüzde 40-60 engeli olanlara aylık 433,68, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 650,51 lira veriliyor. Evde engelli yakınına bakanlara ise aylık bin 179 lira ödeniyor. Şartları taşıyanlar her iki ödemeyi de alabiliyor. Bu ödemelere Ocak'ta zam gelecek. Tahminlere göre, engelli aylığı 482,04-723,04 liraya, evde bakım parası da bin 310 liraya çıkacak. Engelli aylığı, en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilenlere ödeniyor. Maaşı için engellinin 18 yaşından büyük olması, hanedeki kişi başına düşen gelirin 483 lira 63 kuruşun altında olması gerekiyor.
- Ekonomi
- 11.12.2018
- Gazete
Engelliye çifte destek
Devlet, engellilere de evde engelli yakınına bakanlara da maaş ödüyor. Bu ödemeler Ocak’ta zamlanacak.
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