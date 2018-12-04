100 bin öğrenciye destek

TURKCELL'in, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin yetkinliklerini artırmak ve toplumsal yaşama katılmalarını sağlamak amacıyla 2015'ten beri Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde sürdürdüğü Engelsiz Eğitim Programı'nda yeni bir dönem başlıyor. 2 yılda 30 bine yakın engelli öğrencinin hayatına dokunan Turkcell, imzalanan yeni protokolle 'Engelsiz Eğitim'i tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Protokol kapsamında, meslek edinme atölyeleri ve teknoloji sınıfları oluşturularak eğitim ve istihdam imkanı açılacak. 2020'ye kadar 50 bin engelli, 50 bin özel yetenekli öğrenciye eğitim verilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Engellilerin kendilerini geliştirmeleri konusunda desteğe ihtiyaçları var" dedi. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da "2023 hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, protokolünü yenilediğimiz Engelsiz Eğitim Programı kapsamında daha güçlü bir hale getiriyoruz" dedi.