Tatile 9 ay taksit

BDDK yayınladığı düzenleme taslaklarıyla yurtiçi seyahat ve konaklama alanlarındaki taksit sayısı ile cep telefonu kredilerindeki vadelerde gevşemeye gidecek. Kredi kartlarıyla yapılacak havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtiçi harcamalarında 6 ay taksit sınırı 9 aya çıkarılacak. Ancak aynı alandaki yurtdışı harcamalarında ise taksit sayısında altı ay uygulaması devam edecek. Ayrıca taslak yönetmeliklere göre fiyatı 3.500 TL'nin altında olan cep telefonu kredilerinde vade 6 aydan 12 aya çıkarılıyor.