BDDK yayınladığı düzenleme taslaklarıyla yurtiçi seyahat ve konaklama alanlarındaki taksit sayısı ile cep telefonu kredilerindeki vadelerde gevşemeye gidecek. Kredi kartlarıyla yapılacak havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtiçi harcamalarında 6 ay taksit sınırı 9 aya çıkarılacak. Ancak aynı alandaki yurtdışı harcamalarında ise taksit sayısında altı ay uygulaması devam edecek. Ayrıca taslak yönetmeliklere göre fiyatı 3.500 TL'nin altında olan cep telefonu kredilerinde vade 6 aydan 12 aya çıkarılıyor.
- Ekonomi
- 25.11.2018
- Gazete
Tatile 9 ay taksit
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