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Birleşmiş Milletler’de

Turkcell Birleşmiş Milletler’de
Türkiye'nin Borsası NYSE'de kote olan ilk ve tek şirketi Turkcell, New York'ta gerçekleştirilen bir başka uluslararası etkinlikte daha 'yi temsil etti. , Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı çatısı altında düzenlenen forumda özel sektör temsilcisi olarak yer aldı. Foruma katılan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, projeleri hakkında bilgi verdi.

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