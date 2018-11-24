Turkcell Birleşmiş Milletler’de

Türkiye'nin New York Borsası NYSE'de kote olan ilk ve tek şirketi Turkcell, New York'ta gerçekleştirilen bir başka uluslararası etkinlikte daha Türkiye'yi temsil etti. Turkcell, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı çatısı altında düzenlenen forumda özel sektör temsilcisi olarak yer aldı. Foruma katılan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, projeleri hakkında bilgi verdi.
- Ekonomi
- 24.11.2018
- Gazete
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