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Motorine indirim göründü

Motorine indirim göründü
Benzinin ardından de pompada fiyat indirimi umudu doğdu. Olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa ve dolar kuru yukarı yönlü hızla hareket etmezse, motorinde en geç hafta başında 14-15 kuruş indirim hesaplanıyor. Devletin, her litre motorinde halen 5 kuruş ÖTV alacağı bulunuyor. Motorinde, önce sıfırlanacak. Kalan tutar, indirim olarak pompaya yansıyacak.

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