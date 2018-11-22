Benzinin ardından motorinde de pompada fiyat indirimi umudu doğdu. Olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa ve dolar kuru yukarı yönlü hızla hareket etmezse, motorinde en geç hafta başında 14-15 kuruş indirim hesaplanıyor. Devletin, her litre motorinde halen 5 kuruş ÖTV alacağı bulunuyor. Motorinde, önce ÖTV sıfırlanacak. Kalan tutar, indirim olarak pompaya yansıyacak.
- Ekonomi
- 22.11.2018
- Gazete
Motorine indirim göründü
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