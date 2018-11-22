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işe dönüştü

Hobi işe dönüştü
Zonguldak'ta 1.5 yıl önce 1 ton ile olarak istiridye mantarı yetiştirmeye başlayan 3 arkadaş, şimdilerde 15 ton ile taleplere yetişemiyor. Ortaklardan Nusret Eryılmaz, "İstiridye mantarı 'ta piyasası, pazarı bol bir ürün. Kilosunu yaklaşık 10 veya 12 liraya satıyoruz. İkinci ünitemiz hazır, hızla devreye sokup Zonguldak piyasasını karşılamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

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