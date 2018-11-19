Yetkisiz vurgun

Tüketici dernekleri temsilcileri, bazı fırsatçıların kendilerini 'yetkili kombi bakım servisi' olarak tanıttığını belirterek, "Bakım yaptırmak isterken kombinizden ve paranızdan olmayın" uyarısı yaptı. Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal, "Yetkili olmayan bu kimseler yedek parçaları pahalıya satarken, yüksek bakım ücreti alıyor, kimi zaman gerekli olmadığı halde parça değiştiriyor. Bazıları kombiyi bozuk gibi gösterip yenisini satmaya çalışıyor" diye konuştu.
- Ekonomi
- 19.11.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.