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Yetkisiz vurgun

Yetkisiz vurgun
Tüketici dernekleri temsilcileri, bazı fırsatçıların kendilerini 'yetkili kombi bakım servisi' olarak tanıttığını belirterek, "Bakım yaptırmak isterken kombinizden ve paranızdan olmayın" uyarısı yaptı. Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal, "Yetkili olmayan bu kimseler yedek parçaları pahalıya satarken, yüksek bakım ücreti alıyor, kimi zaman gerekli olmadığı halde parça değiştiriyor. Bazıları kombiyi bozuk gibi gösterip yenisini satmaya çalışıyor" diye konuştu.

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