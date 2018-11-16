Düşük primlerle sağlık sigortası

SGK'lıların özel hastanelerde fark ücreti ödemeden hizmet almasını sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortaları giderek yaygınlaşıyor. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, tamamlayıcı sağlık sigortasının SGK'lı çalışan kesime özel olarak kurgulandığını söyledi. Bu ürün sayesinde sağlık sigortasının bir lüks olmaktan çıktığını vurgulayan Kırmızı, tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde 34-40 yaş arası bir çalışanın yılda 600-700 lira gibi düşük primlerle ayakta ve yatarak tedavi imkanına kavuştuğunu ifade etti. Normal sağlık sigortasında yıllık primlerin 3 bin lirayı bulduğunu kaydeden Kırmızı, kıyaslandığı zaman tamamlayıcı sağlık sigortasının oldukça avantajlı olduğunu belirtti.
'İDDİALIYIZ'
Doğa Sigorta'nın yerli ve milli bir şirket olarak bu alanda da topluma en iyi hizmeti sunduğundan bahseden Kırmızı, Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı ilk kez Ağustos 2016'da piyasaya sunduklarının bilgisini verdi. "Bu alan bizim için en çok büyüme hedeflediğimiz alanların başında geliyor. Yani sektörün en iddialı şirketiyiz diyebiliriz" ifadelerini kullanan Kırmızı, Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın özelliklerini de şöyle anlattı: "Türkiye'nin 81 iline yayılan çok geniş bir hastane ağıyla her noktada hizmet veriyoruz. Ürünümüzden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup SGK kapsamı altında olan 0-59 yaş arasındaki kişiler faydalanabiliyor. Aynı poliçe kapsamında aile olarak anne, baba ve/veya bekar çocuklar yer alabiliyor." Yerli ve milli bir şirket olarak Doğa Sigorta'nın Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na da yıl sonuna kadar yüzde 30'a varan özel indirimli fiyatlar ile desteğini açıklayan Nihat Kırmızı, zaten çok özel fiyatlarla sigortalılara ulaşan Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçelerinde de yüzde 10 indirim uyguladıklarını belirtti.
'İDDİALIYIZ'
Doğa Sigorta'nın yerli ve milli bir şirket olarak bu alanda da topluma en iyi hizmeti sunduğundan bahseden Kırmızı, Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı ilk kez Ağustos 2016'da piyasaya sunduklarının bilgisini verdi. "Bu alan bizim için en çok büyüme hedeflediğimiz alanların başında geliyor. Yani sektörün en iddialı şirketiyiz diyebiliriz" ifadelerini kullanan Kırmızı, Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın özelliklerini de şöyle anlattı: "Türkiye'nin 81 iline yayılan çok geniş bir hastane ağıyla her noktada hizmet veriyoruz. Ürünümüzden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup SGK kapsamı altında olan 0-59 yaş arasındaki kişiler faydalanabiliyor. Aynı poliçe kapsamında aile olarak anne, baba ve/veya bekar çocuklar yer alabiliyor." Yerli ve milli bir şirket olarak Doğa Sigorta'nın Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na da yıl sonuna kadar yüzde 30'a varan özel indirimli fiyatlar ile desteğini açıklayan Nihat Kırmızı, zaten çok özel fiyatlarla sigortalılara ulaşan Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçelerinde de yüzde 10 indirim uyguladıklarını belirtti.
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