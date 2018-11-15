Hibe aldı, ayda 5 bin TL kazanıyor

Bartın'da Genç Çiftçi Projesi sayesinde aldığı 30 bin liralık hibe desteğiyle tesis kuran 34 yaşındaki Cengiz Özdemir, yılda 12 ton mantar üretmeye başladı. Televizyonda izlediği bir girişimcilik programından etkilenerek mantar üretimi yapaya karar verdiğini söyleyen Özdemir, düşüncesini İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ilgilileri ile paylaştığını, Genç Çiftçi Projesi sayesinde mantar serası oluşturduğunu, bir ay gibi kısa bir sürede ürün elde etmeye başladığını anlattı. Özdemir, "Şu anda ayda 1 ton mantar topluyoruz ve bu mantarları Bartın ve çevre illerdeki marketlere, pazarlara veriyoruz. Kısa sürede de tükeniyor" dedi. Kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Özdemir, buradan aylık 5 bin lira gelir elde ettiğini, iş arayan gençlerin bu ve buna benzer bir alana yönebileceğini, bu konuda devletin çok çeşitli imkanlar sağladığını belirtti.
- Ekonomi
- 15.11.2018
- Gazete
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