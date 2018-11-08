Seyahate 7.4 milyar harcadık

Bu yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 15 milyon 47 bin kişi seyahate çıkarken, toplam seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.1 artarak 7 milyar 370 milyon 645 bin lira oldu. Nisan-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, 2017'nin aynı çeyreğine göre yüzde 6.1 artarak 18 milyon 813 bin olarak gerçekleşti.
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