Halde 2, rafta 7 TL

Ticaret Bakanlığı'nca uygulamaya konulan Hal Kayıt Sistemi (HKS) mobil uygulamasıyla vatandaşlar, satın aldığı meyve ve sebzeyle ilgili her türlü bilgiyi cep telefonundan görebiliyor. Kırklareli Ticaret Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Kurt, bazı süper marketlerde yaptıkları barkod denetiminde halde 2 lira olan üzümün, markette 7 liraya satıldığını gözlemlediklerini belirtti.
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