Engelliye çifte destek

Devlet belli şartlarda engellilere ve engellinin yakınına maaş bağlıyor. Halen yüzde 40-60 engeli olanlara aylık 433,68, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 650,51 lira veriliyor. Evde engelli yakınına bakanlara ise aylık bin 179 lira ödeniyor. Şartları taşıyanlar her iki ödemeyi de alabiliyor. Engelli aylığı, sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilen kişilere ödeniyor. Bu maaşı almak için engellinin 18 yaşından büyük olması, hanede kişi başına gelirin 483,63 liranın altında olması gerekiyor. Nafaka bağlanan, çalışan veya SGK'dan gelir veya aylık alan engelliler aylık alamıyor. Evde bakım parasından yararlanmak için ise sağlık raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor. Hanede kişi başına düşen gelirin 967,27 liranın altında olması, bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması ve aynı adreste yaşaması şart. Üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor.
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