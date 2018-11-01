  • Ekonomi
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 01:33
  • Gazete

Dış açık % 77.1 indi

Dış açık % 77.1 indi
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici verilerine göre; dış ticaret açığı yüzde 77.1 azaldı. 'de 2017'nin aynı ayına göre yüzde 22.4 artarak 14 milyar 456 milyon dolar, ithalat yüzde 18.3 azalarak 16 milyar 326 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı da 1 milyar 869 milyon dolara geriledi. İhracatta ilk sırayı aldı. Almanya'ya yapılan ihracat Eylül'de 1.4 milyar dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1.05 milyar dolar ile , 816 milyon dolar ile izledi.
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