Yerli ve milli uygulamaların üreticisi olacağız

, ekonomisinin gücü açısından dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer aldığını belirten TURKCELL Genel Müdürü Kaan Terzioğlu , "Özellikle son yıllarda kaydedilen büyüme hızımızla, potansiyeli yüksek dinamik ve genç nüfusumuzla dikkat çekiyoruz. Türkiye 'nin yeni ekonomi modeli ve 2023 hedefleri doğrultusunda atılan adımların önümüzdeki dönemde olumlu yönde etkilerini hissedeceğimiz düşüncesindeyiz. Yeni ekonomi modeli ile ülkemizin büyüme rakamlarının hızla yükseleceğini ve uluslararası yatırımların hız kazanacağını düşünüyorum. Bu yeni model, ekonomimiz üzerindeki riskleri azaltması yönünde önemli bir itici güç olacaktır. Yeni programda özellikle tasarruf, üretim, yatırım ve ihracat gibi başlıklara odaklanılması, şirketler nezdinde şimdiden yanıt bulmuş durumda" dedi."TURKCELL olarak her zaman Türkiye'nin her mücadelesinin içerisinde olan bir şirketiz" diyen Terzioğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bu alandaki hassasiyetlerimiz son derece önemli. Türkiye'de bir hedef var ise, biz de şirket olarak o hedefe koşmak için elimizden geleni yaparız. Son dönemde Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında, talebi artıracak yönde müşterilerimizin paketlerini ikiye katlayarak da desteğimizi bir kez daha ortaya koyduk. 2023 yeni ekonomi modeliyle hedeflenen başarı, aynı zamanda TURKCELL'in de hedefleridir. TURKCELL olarak bu yeni modelin ülkemiz ekonomisine eşsiz avantajlar sağlayacağını öngörürken, biz de 2023 hedeflerimizi büyük koyuyoruz."TURKCELL'in son 25 yıldır iletişimde, teknolojide gerek kurduğu altyapıyla gerek müşterilerine sunduğu katma değerli hizmetlerle, ülkemizi kendi alanında dünyayla yarışır bir noktaya getirdiğine işaret eden Terzioğlu, "Ülkemizin yeni ekonomi modelinde de ihtiyaç duyduğu ivmenin sırrı dijital ekonomi ve dijital ihracatta yatıyor. Bu büyümeyi, mümkün olduğunca öz kaynaklarımızı kullanarak, ama güvenilir uluslararası iş ortaklıklarından da vazgeçmeden sürdürmek hedefindeyiz. Aynı zamanda yerli ve milli uygulamalarımızın ihracatında da önemli adımlar atarak, ülkemizin dijital ihracatına katkı sağlamayı görev edinmiş durumdayız" diye konuştu.Yerli ve milli üretimin önemiyle günümüzün yeni petrolünün data olduğunu sık sık dile getirdiğini hatırlatan Terzioğlu, "Bu kapsamda uzun zamandır 'Türkiye'nin datası Türkiye'de kalsın' diyerek yürüttüğümüz çalışmalar da aslında tüm toplum nezdinde yanıt bulmaya devam ediyor. 2023'e uzanan bu kritik dönemde, birçok farklı alanda yerli ve milli uygulamaların üreticisi olmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize ulaşmak için daha çok çalışmaya ve sorumluluk almaya hazır olduğumuzu da eklemek isterim. Türkiye'nin turkcell'i olarak ancak ülkemizin kazandığı yerde bizim kazanabileceğimizi biliyor, bu doğrultuda dijital yolculuğumuza devam ediyoruz" dedi.dünyasının yeni programın olumlu etkilerini şimdiden gördüğüne dikkat çeken Terzioğlu, "2023 hedefleri, somut hedefler belirlenmesi açısından tüm sektörler için ufuk açıcı ve motivasyon kaynağı. Telekom sektörü bir takım makro etkilere daha az duyarlı bir sektör. İnsanlar öyle ya da böyle iletişim kurmaya, konuşmaya devam ediyor. Cep telefonundan müzik dinlenebiliyor, televizyon izlenebiliyor, canlı yayınlar rahatlıkla takip edilebiliyor. İşin gerçeği şu: İnsanlar için cep telefonu iletişim için olduğu kadar eğlence için de bir zaruret. Bu rakamlara da yansımış durumda. Türk insanı dünyanın en çok internet tüketenleri arasında 5. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz 3,5 yılın ardından, bugün geldiğimiz noktada, dijital servislerimizin indirilme sayısı 130 milyona yaklaşırken, bu servislerimizi yurt dışından indirenlerin sayısı da 5 milyonu aşmış durumda. Bir günün 1440 dakikasının her birinde müşterilerimizin hayatına dokunma hedefimiz çok önemli. Bu doğrultuda sektörümüzde ve şirketimizde, büyüme trendinin yakın ve orta vadede tırmanmaya devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.