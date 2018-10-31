Hedef 2030’da 50 milyar dolar

Döviz kurunda yaşanan kritik dalgalanmaların yerini Türk Lirası'nın kaybettiği değeri geri kazanmaya başladığı bir dengelenme sürecine bıraktığını kaydeden Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, "Şimdi ihtiyacımız olan ekonomimizdeki risklerin, zorlaşan küresel koşullardan daha az etkilenmemizi sağlayacak biçimde azaltılması; döviz kuru ve faiz oranlarının ülkemize zarar vermeyecek seviyelerde ve istikrarlı bir şekilde seyretmesini sağlayacak kalıcı adımlar atılmasıdır" dedi.
'EKONOMİYE BÜYÜK KATKI'
Mithat Yenigün, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin özellikle döviz kazandırıcı ve istihdamı arttırıcı etkisi, göz önünde tutulduğunda, ülke ekonomisine önemli katkılar yapabilecek bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi. Yenigün, "Türk müteahhitlerinin uluslararası pazardan aldıkları payın 2030'larda yüzde 7'lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolar yeni iş tutarına yükselmesi en önemli hedefimiz" dedi. Yenigün, şöyle devam etti: "Uluslararası müteahhitlik pazarında inşaat sektörünün potansiyelinin değerlendirilebilmesi, teknik müşavirlik hizmetleri ihracatının önünün açılması ve Türk inşaat malzemeleri ihracatının kalıcı olarak arttırılabilmesi için yeni ve kapsamlı bir strateji belirlenmeli ve bu strateji kapsamında eylem planları hazırlanmalıdır..."
'EKONOMİYE BÜYÜK KATKI'
Mithat Yenigün, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin özellikle döviz kazandırıcı ve istihdamı arttırıcı etkisi, göz önünde tutulduğunda, ülke ekonomisine önemli katkılar yapabilecek bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi. Yenigün, "Türk müteahhitlerinin uluslararası pazardan aldıkları payın 2030'larda yüzde 7'lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolar yeni iş tutarına yükselmesi en önemli hedefimiz" dedi. Yenigün, şöyle devam etti: "Uluslararası müteahhitlik pazarında inşaat sektörünün potansiyelinin değerlendirilebilmesi, teknik müşavirlik hizmetleri ihracatının önünün açılması ve Türk inşaat malzemeleri ihracatının kalıcı olarak arttırılabilmesi için yeni ve kapsamlı bir strateji belirlenmeli ve bu strateji kapsamında eylem planları hazırlanmalıdır..."
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