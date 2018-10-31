10 milyarlık yatırım

Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıldönümüne denk gelen 2023 yılı hedefleri doğrultusunda yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayanbu yıl olmak üzere 2020'ye kadar toplamdadeğerinde yatırım projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Bu yatırımlar sayesindekişiye de ek istihdam yaratacaklarını vurgulayan Akın, "Özellikle 2018'in sonuna kadar 2 milyar lira yatırım yaptığımızveyatırımlaprojelerimizi hizmete alacağız" diye konuştu."İşadamları olarak yurt dışından para getiririz, bankaları ikna ederiz ama bunu doğru ortaklarla yapmak gerekiyor" diyerek ortak çalışmanın önemine vurgu yapansözlerine şöyle devam etti: "Avrupa'yı da Amerika'yı da ikna edecek olan biz yatırımcılarız.Türkiye ikinci çıkışına hazır olmalı. Bugünlerde yatırım yapanlar bunları çok değerli varlıklara dönüştürecek. O yüzden tüm yatırımcıların biraz daha'Yepyeni bir Türkiye kuruluyor, geleceğimiz inşa ediliyor' diyerek şartları zorlamaları gerekiyor."Holding olarak kuruluşlarının üzerinden 42 yıl geçtiğini ifade eden Akın, şöyle konuştu: "Cumhuriyet değerlerinin bize verdiği güçle geleceğe umutla bakmanın heyecanı içerisinde bulunuyoruz.Bugün Türkiye'de farklı kimlikler, inançlar ve kültürel değerler, kuruluşundan 95 yıl geçmesine rağmen hâlâ ilk günkü sağlamlığıyla bir arada duruyorsa bu Cumhuriyet değerleri sayesindedir."