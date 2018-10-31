10 milyarlık yatırım

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıldönümüne denk gelen 2023 yılı hedefleri doğrultusunda yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 5.4 milyar lirası bu yıl olmak üzere 2020'ye kadar toplamda 10 milyar lira değerinde yatırım projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Bu yatırımlar sayesinde 3 bin 630 kişiye de ek istihdam yaratacaklarını vurgulayan Akın, "Özellikle 2018'in sonuna kadar 2 milyar lira yatırım yaptığımız Eskişehir Şehir Hastanesi ve 1.9 milyar liralık yatırımla Kastamonu bakır madeni projelerimizi hizmete alacağız" diye konuştu.
ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN
"İşadamları olarak yurt dışından para getiririz, bankaları ikna ederiz ama bunu doğru ortaklarla yapmak gerekiyor" diyerek ortak çalışmanın önemine vurgu yapan Hamdi Akın, sözlerine şöyle devam etti: "Avrupa'yı da Amerika'yı da ikna edecek olan biz yatırımcılarız. Bizler konuşacağız, yatırımcıları ikna edeceğiz. Bunu yaptığımız takdirde de Türkiye'de ikinci çıkış döneminin yaşanacağını düşünüyorum. Türkiye ikinci çıkışına hazır olmalı. Bugünlerde yatırım yapanlar bunları çok değerli varlıklara dönüştürecek. O yüzden tüm yatırımcıların biraz daha piyasaya entegre olmaları, ellerini taşın altına koymaları ve 'Yepyeni bir Türkiye kuruluyor, geleceğimiz inşa ediliyor' diyerek şartları zorlamaları gerekiyor."
'EKONOMİYE DEĞER YARATMAYA DEVAM'
AKFEN Holding olarak kuruluşlarının üzerinden 42 yıl geçtiğini ifade eden Akın, şöyle konuştu: "Cumhuriyet değerlerinin bize verdiği güçle geleceğe umutla bakmanın heyecanı içerisinde bulunuyoruz. Buradan hareketle bu büyük emaneti bize bırakanlara şükran duyuyor, Türkiye ekonomisine değer yaratmak ve milletimizin refahına katkıda bulunmak için çalışmaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Bugün Türkiye'de farklı kimlikler, inançlar ve kültürel değerler, kuruluşundan 95 yıl geçmesine rağmen hâlâ ilk günkü sağlamlığıyla bir arada duruyorsa bu Cumhuriyet değerleri sayesindedir."
ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN
"İşadamları olarak yurt dışından para getiririz, bankaları ikna ederiz ama bunu doğru ortaklarla yapmak gerekiyor" diyerek ortak çalışmanın önemine vurgu yapan Hamdi Akın, sözlerine şöyle devam etti: "Avrupa'yı da Amerika'yı da ikna edecek olan biz yatırımcılarız. Bizler konuşacağız, yatırımcıları ikna edeceğiz. Bunu yaptığımız takdirde de Türkiye'de ikinci çıkış döneminin yaşanacağını düşünüyorum. Türkiye ikinci çıkışına hazır olmalı. Bugünlerde yatırım yapanlar bunları çok değerli varlıklara dönüştürecek. O yüzden tüm yatırımcıların biraz daha piyasaya entegre olmaları, ellerini taşın altına koymaları ve 'Yepyeni bir Türkiye kuruluyor, geleceğimiz inşa ediliyor' diyerek şartları zorlamaları gerekiyor."
'EKONOMİYE DEĞER YARATMAYA DEVAM'
AKFEN Holding olarak kuruluşlarının üzerinden 42 yıl geçtiğini ifade eden Akın, şöyle konuştu: "Cumhuriyet değerlerinin bize verdiği güçle geleceğe umutla bakmanın heyecanı içerisinde bulunuyoruz. Buradan hareketle bu büyük emaneti bize bırakanlara şükran duyuyor, Türkiye ekonomisine değer yaratmak ve milletimizin refahına katkıda bulunmak için çalışmaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Bugün Türkiye'de farklı kimlikler, inançlar ve kültürel değerler, kuruluşundan 95 yıl geçmesine rağmen hâlâ ilk günkü sağlamlığıyla bir arada duruyorsa bu Cumhuriyet değerleri sayesindedir."
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